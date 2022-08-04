Мэрия подала в суд на «Новосибирскавтодор» за некачественный ремонт дорог за 247 миллионов рублей

Мэрия Новосибирска судится с подрядчиком из-за плохого ремонта дорог. Фото: Мэрия Новосибирска.

Управление дорожного строительства мэрии Новосибирска судится с компанией «Новосибирскавтодор». Подрядчик некачественно отремонтировал проспект Димитрова от улицы Ленина до Димитровского моста, сам мост и проезд Энергетиков. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Управление подало заявление в Арбитражный суд региона, чтобы «Новосибирскавтодор» устранил дефекты по гарантии. В мэрии отметили, что ремонт за 247 миллионов рублей закончили в 2018 году, а в апреле 2022 года комиссия нашла серьезные нарушения.

За пару лет машины продавили в асфальте колеи, появились выбоины, трещины и разрушения вокруг колодцев, асфальт начал крошиться.

В ответ «Новосибирскавтодор» попросил назначить судебную экспертизу. Разбирательство отложили.

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