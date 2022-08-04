В Новосибирске 41-летняя женщина организовала группу, занимавшуюся проституцией. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске 41-летняя женщина организовала группу, которая оказывала интим-услуги. Преступную деятельность остановили оперативники. Кстати, она процветала в Новосибирске целых 7 лет. Об этом сообщает ГУ МВД по НСО.

– Полицейские в арендованных квартирах, которые служили офисами, а также по адресам проживания задержали 41-летнюю организатора группы и 13 участников в возрасте от 34 до 44 лет. 5 женщин из них были администраторами, а 8 мужчин работали водителями, – пояснили правоохранители. – Сотрудники полиции установили, что с 2015 по 2022 года участники группы вовлекали в занятия проституцией женщин из Новосибирской области и других регионов. Распространяя визитки, участники группы предлагали интим-услуги постояльцам гостиниц, клиентам саун. Для уединения предоставляли съемные квартиры.

В квартирах, где жили задержанные, а также в арендованных помещениях, прошли обыски. Там нашли и изъяли банковские карты, мобильники, секс-игрушки, технику, а также деньги. В общей сумме полицейские нашли у участников группы более миллиона рублей, 150 долларов США и 2 тысяч сирийских фунтов. Предположительно, эти деньги были выручены за интимные услуги.

На участников группы завели уголовные дела: по ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

13 участников сейчас под домашним арестом. Одна из участниц – в СИЗО.

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