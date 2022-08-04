В Новосибирске седан врезался в автобус на Нижней Ельцовке

В Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись легковушка и автобус. Фото: Алексей СЕМЕНОВ.

Утром в четверг, 4 августа, на перекрестке Бердского шоссе и улицы Лесосечной легковой автомобиль врезался в автобус № 52. Очевидец Алексей Семенов снял на видео последствия аварии.

У автобуса разбит задний бампер, а у красного седана смят капот. Как сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, в ДТП никто не пострадал. Аварию оформили с материальным ущербом.

По данным онлайн-карт, из-за аварии пробка в сторону Бердска растянулась на 3 километра.

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