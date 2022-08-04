В Новосибирске снесли парковку возле крупного бизнес-центра на Карла Маркса

В Новосибирске убрали парковку возле крупного бизнес-центра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске убрали парковку возле бизнес-центра на проспекте Карла Маркса, 55. В здании расположены клиники, банки, салоны красоты и столовая.

В пресс-службе мэрии объяснили снос ремонтом проспекта Карла Маркса на участке от площади Лыщинского до площади Карла Маркса. Парковка возле бизнес-центра не соответствовала госстандартам, и муниципалитет принял решение о ее ликвидации.

Новый парковочный карман, который будет соответствовать всем нормативам, требует дополнительных вложений.

– Решение данного вопроса станет возможным в случае возникновения экономии в рамках выполнения работ по контракту, – отметили в мэрии.

Парковки возле соседнего здания и кинотеатра «Аврора» сносить не планируют.

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