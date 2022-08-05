Погода в Новосибирске на 5 августа 2022 года: будет жарко и солнечно

Температура поднимется до +26.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске на 5 августа 2022 года будет сухой и теплой.
— Ночью температура в городе составит +10…+12 градусов, днем — +24…+26. Небо ясное, осадков не ожидается. Подует восточный ветер со скоростью 3-8, местами до 13 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области температура воздуха поднимется до +27. Будет солнечно, без дождей.
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