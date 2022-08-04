В федеральном Росздравнадзоре прокомментировали обыски и задержания в новосибирском управлении

В федеральном Росздравнадзоре прокомментировали обыски в новосибирском управлении. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения знают об обысках и задержаниях в новосибирском управлении. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как указано в ответе пресс-службы, Росздравнадзор РФ сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы установить все обстоятельства.

Напомним, в новосибирском управлении Росздравнадзора 2 августа провели обыски. Затем задержали двух сотрудников – главу ТО службы по региону Елену Хрусталеву и начальника одного из отделов Александра Махнева.

Также в ходе прокурорской проверки выяснили, что у начальника одного из местных отделов был фальшивый диплом о высшем образовании. Сотрудника потребовали уволить, возбудили уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber