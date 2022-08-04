В федеральном Росздравнадзоре прокомментировали обыски и задержания в новосибирском управлении

В федеральном Росздравнадзоре прокомментировали обыски в новосибирском управлении.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения знают об обысках и задержаниях в новосибирском управлении. Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как указано в ответе пресс-службы, Росздравнадзор РФ сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы установить все обстоятельства.
Напомним, в новосибирском управлении Росздравнадзора 2 августа провели обыски. Затем задержали двух сотрудников – главу ТО службы по региону Елену Хрусталеву и начальника одного из отделов Александра Махнева.
Также в ходе прокурорской проверки выяснили, что у начальника одного из местных отделов был фальшивый диплом о высшем образовании. Сотрудника потребовали уволить, возбудили уголовное дело.
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