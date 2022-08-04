Пробки в Новосибирске 4 августа 2022 года: сложно проехать по Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске 4 августа 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в Новосибирске 4 августа 2022 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Затруднено движение по улицам Троллейной, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и Райсовета. Сложно проехать по Октябрьскому мосту.

На правом берегу движение затруднено по Большевистской в сторону Речного вокзала, Никитина, Кирова и Добролюбова.

Уровень пробок на утро 4 августа 2022 года в Новосибирске достиг трех баллов.

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