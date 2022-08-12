Погода в Новосибирске на 12 августа 2022 года: жарко и тепло

В пятницу будет жарко. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 12 августа 2022 года порадует сибиряков теплом.

— В пятницу в Новосибирске будет ясно, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет подниматься до +15…+17 градусов ночью, +25…+27 градусов днем, северо-восточный ветер будет дуть со средней скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По Новосибирской области температура поднимется до +29 градусов. Будет переменная облачность, в некоторых районах кратковременный дождь и грозы.

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