Погода в Новосибирске на 4 августа 2022 года: тепло и ветрено

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске на 4 августа 2022 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Новосибирске на 4 августа 2022 года будет теплой, но ветреной. Об этом говорят синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.

– В Новосибирске днем будет +22…+24, переменная облачность, без осадков. Порывы северо-западного ветра достигнут 3-8, местами 13 метров в секунду, – передают метеорологи.

«Яндекс Погода» обещает +21…+23 градусов днём и +12…+15 вечером.

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