Новосибирский астрофотограф заснял «солнечные облака»

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков на фото и видео солнечные протуберанцы. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял на фото и видео солнечные протуберанцы — газовые массы, поднимающиеся над поверхностью звезды. Их еще называют «солнечными облаками». На 10-секундном ролике видно, что плазма, движущаяся по магнитным полям, очень похожа на настоящие облака в небе.

— Снимал я их днем третьего августа. Это была серия снимков, на которую ушло около получаса. Снимал на специальный солнечный телескоп, который и позволяет в деталях видеть то, что происходит на поверхности солнца. Он позволяет снимать прямо из города, никуда не выезжая, — рассказал КП-Новосибирск Алексей.

Анимацию фотограф смонтировал уже из готовых кадров. По словам Полякова, такие снимки особенно хорошо получаются в первой половине дня, когда атмосфера наиболее спокойна.

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