«Я в ней — миллионер из «Пятерочки»: новосибирский блогер нашел свой снимок в рекламе бизнес-курсов

Такой пост Михаил обнаружил в соцсети Instagram (Признана экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена). Фото: предоставлено Михаилом ДОКУКИНЫМ

Новосибирский блогер Михаил Докукин обнаружил свою фотографию пятилетней давности в рекламе курсов по заработку в интернете. В рекламном посте его называли Алексеем и рассказывали историю о том, как он заработал миллион, будучи продавцом в продуктовом.

— Фотография на самом деле реальная. Сделана она была лет пять-шесть назад, когда у меня был коллаб с этой продуктовой сетью, и я действительно как блогер в рамках акции какое-то время работал в торговом зале, ценники сверял, — рассказал КП-Новосибирск блогер. — Опыт это был интересный, но я бы так часто о нем не вспоминал, если бы с этим снимком не начали происходить разные метаморфозы. Года четыре назад я встретил свою фотку в какой-то статье о том как «американец стал директором продуктового», а пару недель назад друзья массово стали присылать мне посты из разных соцсетей, где я уже, оказывается, заработал миллион, будучи продавцом в «Пятерочке». И все благодаря каким-то чудо-курсам.

Оригинал того самого фото. Фото: предоставлено Михаилом ДОКУКИНЫМ

Обращаться в органы по поводу такого неоднозначного использования своих снимков Михаил не планирует. Полагает, что на разбирательства, которые в итоге могут ни к чему не привести, уйдет слишком много сил времени. А вот мы поинтересовались у юриста, что может грозить воришкам чужих снимков.

— В соответствии со статьей 152. 1 ГК РФ использование изображения гражданина допускается только с его согласия. Это значит, если человек обнаружил, что его фото взяли без спроса, он вправе потребовать от того, кто этот снимок опубликовал, удалить его, а также потребовать компенсацию морального вреда за нарушение его личных неимущественных прав, — рассказал КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов. — Размер этой компенсации человек устанавливает сам, однако суд может ее снизить.

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