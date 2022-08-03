Под Новосибирском мужчина угнал у друга иномарку и разбил ее

Мужчина украл ключи, пока его друг спал.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Под Новосибирском после застолья 35-летний мужчина решил угнать у приятеля машину. Ему это даже удалось. Однако сибиряк попал в ДТП и бросил иномарку. Вскоре его задержали по горячим следам.
— Потерпевший приехал к подозреваемому из Омска. После вечернего застолья, пострадавший отправился спать, чем и воспользовался злоумышленник. Он забрал ключи от машины и уехал, — рассказали в региональном МВД.
На угнанном автомобиле подозреваемый попал в ДТП: не справился с управлением и вылетел в кювет. После аварии он вернулся домой, где его и задержали. Мужчина сразу признался в преступлении. Ранее он уже был судим. На время следствия сибиряку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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