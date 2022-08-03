Добропоезд запустили с целью познакомить горожан с волонтерством. Фото: правительство НСО

В новосибирском метро запустили добропоезд с целью познакомить горожан с волонтерством на территории региона. Он оформлен слоганами, хэштегами, фотографиями и иллюстрациями, посвящёнными волонтерскому движению.

— Подобный проект уже реализовывался в 2020 году, но в этот раз состав стал больше и изменилась его концепция. Если тогда наш поезд был посвящён развитию добровольчества в регионе, то в этом году основная идея — желание показать, что добровольцы — обычные люди, которые занимаются обычными делами, но находят возможность помогать, — рассказала Анна Шубина, руководитель Регионального ресурсного центра добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области».

По словам Шубиной, волонтерство помогает людям раскрыть в себе общественно значимые качества. Поэтому так важно рассказывать о добровольчестве, и добропоезд отличная возможность сделать это.

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