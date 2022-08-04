Врач из Новосибирска рассказала, насколько достоверны результаты экспресс-тестов на коронавирус

Врач из Новосибирска рассказала, насколько эффективны экспресс-тесты на коронавирус. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экспресс-тесты на коронавирус сейчас продаются в новосибирских аптеках. Их можно купить и провести анализ самостоятельно. Однако точный диагноз нельзя поставить даже после положительного результата. Об этом КП-Новосибирск рассказала доктор медицинских наук, главврач сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова.

– Экспресс-тест на коронавирусную инфекцию имеет высокую специфичность – почти 100 % – то есть срабатывает только на COVID-19, но низкую чувствительность. На сегодняшний день для того, чтобы поставить этот диагноз, необходимы дополнительные обследования. Тесты, конечно, популярные, но в их достоверности можно сомневаться, – считает эксперт.

За сутки до теста нельзя употреблять алкоголь. Перед тестом нельзя пить, есть и курить минимум за 2 часа, а также промывать нос, полоскать рот и принимать любые лекарства. Пациенты не всегда соблюдают все условия при самостоятельном тестировании, что тоже снижает достоверность такого способа.

– Результат будет известен через 15-20 минут, но это не генетический материал вируса, а только специфические белки, антигены. По результату экспресс-теста можно сделать только предварительные выводы. Для более точного подтверждения необходимо пройти ПЦР-исследование. Его точность составляет около 70 %. Это единственный анализ, на основании которого в России сейчас ставится диагноз коронавирусной инфекции, – подчеркнула врач.

Чтобы результаты были более достоверными, следует сдавать тест на 2-3 день после появления первых симптомов. Экспресс-тест подходит для быстрого определения вероятного заражения, чтобы пациент знал об этом и не посещал общественные места.

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