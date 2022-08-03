Белому медведю Каю из Новосибирского зоопарка отремонтировали вольер

В вольере белого медведя Кая из Новосибирского зоопарка прошел небольшой косметический ремонт. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова
В вольере белого медведя Кая из Новосибирского зоопарка прошел небольшой косметический ремонт.
— У него убрали старую плитку и сделали новый бетонный пол, — рассказал КП-Новосибирск директор зоопарка Андрей Ростиславович Шило.
На время ремонта Каю пришлось воздержаться от своего любимого развлечения — купания в бассейне. И прятаться от солнца в своей «берлоге». Однако вскоре воду ему вернут.
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