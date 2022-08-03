Августовская жара до +29 градусов идет в Новосибирскую область

Погода обещает быть солнечной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирскую области после прохладного начала месяца возвращается жара до +29 градусов. Местами будет дождливо, но тепло. А вот в столице Сибири погода обещает быть солнечной и сухой.

— В четверг, 4 августа, ночь будет прохладной +10…+12 градусов. Днем потеплеет до +22…+24 градусов. Осадков не ожидается, ветер северо-восточный 3-8 метра в секунду с порывами до 13 метров в секунду. В пятницу, 5 августа, ночью ожидается +10…+12 градусов, днем — +24…+26 градусов. Ветер восточный 3-8 метра в секунду. В субботу, 6 августа, ночью будет +11…+13 градусов, днем потеплеет до +26…+28 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метра в секунду, — рассказали синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Аналогичная, но более жаркая погода до +29 градусов ожидается и по области. По северным районам пройдут дожди с грозами, в целом же по региону ожидаются туманы и переменная облачность.

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