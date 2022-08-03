В Новосибирском зоопарке лемуры сбежали из клетки

В Новосибирском зоопарке малыши лемуров снова отправились погулять вне клетки. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке малыши лемуров снова отправились погулять вне клетки. Их засняли на видео посетители.

На кадрах ролика видно, что зверьки, выбравшиеся наружу, лазают по клетке снаружи вольера, гуляют по парапету и резвятся на траве недалеко от своего «места жительства».

Подобный фокус лемуры проделывают уже не в первый раз. Ранее в зоопарке рассказывали КП-Новосибирск, что из клеток выбираются в основном совсем молодые лемуры, которым 4-5 месяцев от роду. По комплекции могут пролезть через прутья решетки, однако все равно не отходят далеко от мамы. Поэтому, погуляв немного около вольера, походив по бортику, они всегда возвращаются к себе в вольер. А сотрудники зверинца следят, чтобы животные не попали в опасность.

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