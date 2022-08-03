В Новосибирской области мужчина без прав разбился на «Ладе», влетев в дерево

В Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась в среду, 3 августа.

— Около 13:20 46-летний водитель автомобиля lada xray ехал по грунтовой дороге со стороны села Малый Тебис в направлении рабочего посёлка Чаны. На 4 километре автодороги он не справился с управлением и съехал на обочину, врезавшись в дерево, — сообщили в областной Госавтонспекции.

Сам водитель скончался от полученных травм в Чановской Центральной районной больнице. Госпитализировали и двух его пассажиров 42 и 38 лет. Известно, что за руль мужчина сел без прав — они лишился их после того, как в ноябре 2021 года его поймали за ездой в пьяном виде. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

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