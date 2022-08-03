В Новосибирске дорогой спорткар попал в ДТП

В Новосибирске столкнулись спорткар «Ниссан» и седан «Фольксваген». Фото: АСТ-54

В среду, 3 августа, на пересечении Красного проспекта и улицы Сибревкома произошло ДТП с участием спорткара Nissan GT-R и седана Volkswagen Polo. Об этом рассказали в группе «АСТ-54».

- «Ниссан» получил существенные повреждения передней части, а «Фольксваген» отлетел в сторону тротуара и снес дорожный знак, - отметили в публикации.

В группе пишут, что седан не уступил дорогу «Ниссану», что и стало причиной ДТП. По предварительной информации, никто не пострадал.

Судя по фото, у спорткара существенно повреждена передняя часть, а у «Фольксвагена» - правый бок.

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