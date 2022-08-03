В Новосибирске прошли похороны сгоревшей на пожаре семьи с детьми

В Новосибирске прошли похороны семьи из четырех человек. Фото: пресс-служба СУ СКР по НСО // соцсети
В Новосибирске прошли похороны семьи из четырех человек. Напомним, ЧП случилось 30 июля в СНТ «Энергетик»: 29-летняя беременная женщина с двумя детьми 11 и 3 лет и 35-летним мужем погибла в страшном пожаре.
Выжила в пожаре только 54-летняя бабушка, которая до последнего пыталась спасти семью. Как рассказывали КП-Новосибирск соседи, возгорание могло произойти из-за замыкания проводки электронагревателя в бассейне.
Следователи после произошедшего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
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Пожар в СНТ «Энергетик», на котором погибла семья с детьми, мог произойти из-за водонагревателя в бассейне (подробнее).
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