Жительница Новосибирска пойдет под суд за продажу икры амурского осетра

В Новосибирске будут судить женщину, которая продавала икру амурского осетра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительницу Новосибирска будут судить за продажу икры амурского осетра. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как отметили в публикации, 32-летнюю женщину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 258.1 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение и продажа дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору», а также частью 3.1 статьи 258.1 УК РФ – «Незаконные приобретение и продажа дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

Следователи выяснили, что обвиняемая вступила в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем, в магазине которого она работала. В период с 1 января по 18 декабря 2021 года они занимались незаконным приобретением, хранением и продажей осетровой икры. Продукт сбывали в одном из павильонов Центрального рынка Новосибирска.

В СК рассказали, что 18 июня прошлого года женщина продала икру лицу, действующему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». За 482 грамма сибирячка и ИП получили более 17 тысяч рублей.

В итоге сибирячку задержали. Женщина признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Железнодорожный суд.

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