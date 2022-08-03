В Новосибирске судят слесаря-семьянина за убийство одноклассницы на Первомайке

Подозреваемый и потерпевшая были знакомы с детства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске слесарь-семьянин попал за решетку по обвинению в убийстве 47-летней знакомой. Трагедия случилась в ночь с 24 на 25 марта на улице Юбилейная, 17.

Сожитель погибшей вечером вернулся домой и обнаружил тело 47-летней подруги, а в соседней комнате – спящего гостя. После чего разбудил мужчину и ушел.

- Установлено, что потерпевшая позвала слесаря в гости, они выпивали. Далее из показаний подозреваемого следует: проснувшись, он пришел домой пьяный, сказал, что избил какого-то мужчину и забыл телефон в гостях. Вместе с сыном вернулся за сотовым телефоном, в квартире заметил потерпевшую, но «скорую» не вызвал. Потерпевшая была еще жива, – рассказала помощник прокурора Первомайского района Наталья Харитонова. – Затем подозреваемый проводил сына домой, вновь вернулся в квартиру жертвы и лег спать. Там его обнаружил сожитель женщины.

«Скорая» констатировала смерть потерпевшей от закрытой черепно-мозговой травмы и множественных повреждений – ей нанесли 33 удара по голове, туловищу, рукам и ногам. Следователи задержали подозреваемого – 47-летнего слесаря, который хорошо знал потерпевшую: они жили в одном дворе с детства, ходили в одну школу.

Сперва он написал явку с повинной, потом отказался: утверждает, что спал и ничего не помнит. Ранее мужчина был не судим, женат, вырастил двоих детей и заботился о третьем. Работал на заводе и характеризовался положительно. Погибшая же выпивала, ушла из семьи и сошлась с тем самым сожителем. Нигде официально не работала, но характеристики имела удовлетворительные.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, суд арестовал слесаря. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, дело рассматривают в Первомайском районном суде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber