В Советском районе Новосибирска обнаружили труп мужчины

В Советском районе нашли тело мужчины. Фото: АСТ-54 Black

В среду, 3 августа, в Советском районе нашли тело мужчины. Об этом рассказали в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».

- Труп лежит у дома №8 на улице Энгельса, - сообщили в публикации.

На место приехали сотрудники полиции. Они устанавливают причины трагедии.

КП-Новосибирск обратилась в СК за комментарием.

- Информацию уточняем, - ответили в Следственном комитете.

КП-Новосибирск выясняет подробности трагедии.

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