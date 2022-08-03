В Советском районе Новосибирска обнаружили труп мужчины

В Советском районе нашли тело мужчины. Фото: АСТ-54 Black
В среду, 3 августа, в Советском районе нашли тело мужчины. Об этом рассказали в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».
- Труп лежит у дома №8 на улице Энгельса, - сообщили в публикации.
На место приехали сотрудники полиции. Они устанавливают причины трагедии.
КП-Новосибирск обратилась в СК за комментарием.
- Информацию уточняем, - ответили в Следственном комитете.
КП-Новосибирск выясняет подробности трагедии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер