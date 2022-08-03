Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 августа 2022 12:56

В Советском районе Новосибирска обнаружили труп мужчины

Причины его смерти устанавливают
Анастасия ХРОМЫХ
В Советском районе нашли тело мужчины. Фото: АСТ-54 Black

В Советском районе нашли тело мужчины. Фото: АСТ-54 Black

В среду, 3 августа, в Советском районе нашли тело мужчины. Об этом рассказали в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».

- Труп лежит у дома №8 на улице Энгельса, - сообщили в публикации.

На место приехали сотрудники полиции. Они устанавливают причины трагедии.

КП-Новосибирск обратилась в СК за комментарием.

- Информацию уточняем, - ответили в Следственном комитете.

КП-Новосибирск выясняет подробности трагедии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber