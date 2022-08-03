В Новосибирске выбрали название для 8 скверов

Голосование завершилось 2 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске подвели итоги голосования по выбору названий для восьми зеленых зон города. Опрос проходил на портале Госуслуги с 27 июля по 2 августа.

— На улице Лазурная появится «Рябиновый сквер», на улице Максима Горького — сквер имени Михаила Михеева — писателя и поэта, основателя литературного объединения «Клуб любителей фантастики». Озелененная территория у «Золотого яблока» превратится в сквер «Изумрудный», зеленая зона на улице Челюскинцев станет сквером «Межениновским», - показали результаты опроса.

Сквер на пересечении улиц Никитина и Воинской в Октябрьском районе получил название «Сквер Героев Донбасса». За это наименование проголосовало 43% новосибирцев. Сквер на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе назовут «Крылья Сибири» — название понравилось 86% горожан. Парк в пойме реки Ельцовки-1 назовут «Ельцовский парк».

Напомним, ранее голосованием выбрали название для парка в пойме реки Каменки. Были варианты «Каменка», «Речной», «Мельница», «Ива», «Луговой», «За Каменским шоссе». В голосовании поучаствовало 23 тысячи человек, и 14 тысяч из них отдали свой голос за название «Каменка».

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