«Закричала и бросилась в погоню»: учительница отобрала велосипед у вора в Новосибирске

Молодая учительница (справа) погналась за вором и заставила бросить велосипед. Фото: Предоставлены героиней публикации // vk.com/gorka_kkp

Новосибирцы жалуются на серийного похитителя велосипедов в районе Ключ-Камышенского плато. Одна из краж, которая для вора закончилась неудачей, случилась днем 2 августа возле дома 22:

- Я гуляла утром с дочкой в коляске и свекровью. Увидела велосипедиста – мужчина в капюшоне и маске ехал на моем велосипеде. Сразу это поняла, закричала и бросилась в погоню. Своими силами не догнала бы – я быстро остановила машину, попросила водителя о помощи. Он оказался понимающий, мы догонали вора, я крикнула: «Бросай велик и беги», - рассказала КП-Новосибирск учитель начальных классов в декрете Владлена Медведева.

Молодая мама преследовала вора до планетария, там он испугался толпы людей – свернул в кусты и бросил велосипед, так как там обрыв.Сибирячке помог охранник планетария, вместе они забрали велосипед. Она также поблагодарила водителя, который ей помог.

Девушка написала в соцсети об инциденте и предупредила соседей – не оставлять велосипеды на лестничных площадках.

Неизвестный похитил 5 велосипедов за несколько дней. Фото: vk.com/gorka_kkp

Однако это не помогло – велосипедный вор вернулся ночью. Также рано утром 2 августа его засняли камеры по адресу Ключ-Камышенское плато, 14.

- Данный персонаж ходит по подъездам домов. Сегодня опубликовано уже более 5 случаев с кражей велосипедов на районе с лестничных площадок. Будьте бдительны!, - написали в группе «Ключ-Камышенское плато Новосибирск» «ВКонтакте».

Местные жители подали заявление в полицию, там объявили в розыск подозреваемого.

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