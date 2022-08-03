Следователи проводят проверку после падения ребенка во время родов на бетонный пол в новосибирском роддоме

После проверки следователи примут соответсвующее решение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи проверят новосибирский роддом, где во время родов новорожденная упала на пол. Произошло ЧП 16 июля. 23-летнюю женщину доставили в роддом на 39 неделе беременности. Роды были стремительными. Новорожденная девочка выпала на пол в присутствии врачей. Она получила различные травмы, в том числе и перелом теменной кости.

— Организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, — сообщили КП-Новосибирск в региональном Следственном комитете.

Напомним, что мать девочки некоторое время не знала, что случилась с ее ребенком, жива ли она. Только на следующий день удалось выяснить, что новорожденная в тяжелом состоянии и у нее перелом теменной кости. Никаких прогнозов врачи не дали.

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