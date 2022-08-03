В Новосибирске строители готовятся сдать театр Афанасьева

Театр Афанасьева практически готов к сдаче. Фото: Анна ТЕРЕШКОВА

Театр Афанасьева практически готов открыть свои двери перед новосибирцами. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

Театр располагается по адресу улица Максима Горького, 52. Как ранее сообщала заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова, здание готово более чем на 88%.

Анна Терешкова посетила объект и поделилась своими впечатлениями.

- Строители готовятся сдавать театр Афанасьева. Маэстро Афанасьев счастлив! Я об этом мечтала все время работы в мэрии. Как хорошо, что мечты сбываются! – написала вице-мэр Новосибирска.

Ранее КП-Новосибирск писала, что реконструкцию нового здания театра Афанасьева завершат раньше срока.

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