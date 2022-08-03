Этой осенью возобновятся совещания по строительству новой трамвайной линии. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске может появиться новая трамвайная линия, которая свяжет площадь Кирова и микрорайоны «Матрешкин двор» и «Просторный». Проект разработали еще в 2010 – 2014 годах. Он затрагивал весь левый берег, но сейчас нуждается в корректировке в соответствии с застройкой города. Однако одна из веток все же заложена в генплан города. Для нее нужно только финансирование.

— Мы имеем возможность с конечной остановки «п.Чемской» продлить трамвайную линию по улице Петухова, которую сейчас последовательно строим, через Советское шоссе и уйти в жилмассив «Просторный». К сожалению, определенные коридоры, по которым могли бы пройти рельсы, были утрачены. В некоторых местах проложены коммуникации и газ — их придется переносить, что удорожает строительство новой линии, — рассказал заместитель начальника управления пассажирских перевозок Михаил Никулин.

Депутат Сергей Трубников подчеркнул, что проект новой трамвайной линии необходимо доработать. С момента его создания прошло много времени, и Кировский район успел сильно измениться. Так, по словам депутата, участок, где предполагалось разворотное кольцо трамваев, превратился в сквер. Однако изменение архитектуры района не повод отказываться от проекта. Поэтому этой осенью возобновятся совещания по строительству новой трамвайной линии.

— Кировское трамвайное депо на сегодняшний день недогружено и заполнено на 50%. Резерв предприятия по мощности, чтобы размесить вагоны, — огромный. Именно поэтому мы будем настаивать на необходимости финансирования строительства этой линии, — подытожил Михаил Никулин.

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