Андрей Травников проконтролировал развитие социальной инфраструктуры в муниципалитетах. Фото: правительство НСО.

В районах Новосибирской области решают задачи по реконструкции больниц, строительстве школ и капитальному ремонту культурных учреждений. Все это проводят по утвержденным Правительством государственным программам. Ход их реализации на местах и исполнение ранее данных поручений проконтролировал Губернатор Андрей Травников.

В ходе рабочей поездки в Сузунский район глава региона на месте проконтролировал ход работ по реконструкции главного корпуса Сузунской ЦРБ, проводимой в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области».

Губернатор поручил максимально задействовать возможности медицинского учреждения для жителей Сузунского района и соседних территорий, в частности современного операционного блока.

– Работы включают строительство реанимационно-операционного блока и приемного покоя, реконструкцию помещений главного корпуса больницы. Строительство операционного блока завершено – в марте 2022 года началась реализация второго этапа – реконструкция помещений главного корпуса больницы, завершение которой намечено на декабрь 2022 года. В настоящее время ведутся работы по усилению фундаментов, штукатурные работы, монтируются инженерные сети, – уточнила в правительстве Новосибирской области.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Андрей Травников проверил исполнение поручения по строительству школы в с. Шайдурово, а также ход работ по модернизации школы для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в р.п. Сузун.

– В 2021 году в рамках в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» в с. Шайдурово начато строительство школы, рассчитанной на 132 учащихся. Здание отвечает всем современным требованиям, в нем созданы все условия для получения качественного школьного образования: обустроены учебные кабинеты, спортивный и тренажерный залы, вместительные актовый и спортивный залы, способные вместить до 100 человек, удобные гардеробные, библиотека и мастерские, – добавили в правительстве.

Известно, что по проекту в трехэтажном здании школы один блок будет отдан начальному звену. Здесь, помимо учебных кабинетов, планируется разместить компьютерный класс, спальные и игровые помещения для групп продленного дня. В остальных блоках, предназначенных для среднего и старшего звена, будут оборудованы кабинеты, лаборантские, универсальные мастерские, кабинеты коррекционной педагогики.

– Даю поручение – максимально использовать возможности школы, – подчеркнул глава региона.

Губернатор лично ознакомился с ходом работ, заслушал доклад о работе структурного подразделения «Центр по работе с одаренными детьми в области физической культуры и спорта», созданного на базе школы в рамках реализации поручения Губернатора Новосибирской области, данного в 2018 году. Инициативу создания центра спортивной подготовки поддержал Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber