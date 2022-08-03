Камышовая кошка переехала из Новосибирского зоопарка в вотчину Деда Мороза

Камышовую кошку привезли в вотчину Деда Мороза из Новосибирского зоопарка. Фото: стоп-кадр из видео / Зоопарк Деда Мороза
В «Зоосаде в вотчине Деда Мороза» в Вологодской области поселилась камышовая кошка. Ее привезли из Новосибирского зоопарка, сообщили в группе «Зоопарк Деда Мороза» «ВКонтакте».
Животное перевезли в новый дом в конце мая. Как отметили в публикации, это самка, которой чуть больше года.
- Кошка прошла обязательный карантин и сейчас вышла в уличный вольер на территории основной экспозиции, - рассказали в группе.
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заверила, что животное хорошо адаптируется к новым условиям.
- Она ведет себя спокойно, проявляет любознательность. Постепенно привыкает к новому месту жительства. Сотрудники Зоосада налаживают с ней контакт, - уточнила Светлана.
Кстати, это первая камышовая кошка в «Зоосаде в вотчине Деда Мороза». Поэтому посетители и сотрудники проявляют по отношению к ней особый интерес.
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