В Новосибирске «Лада» сбила 63-летнего мужчину на «зебре»

Мужчину с различными травмами доставили в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске «Лада» сбила 63-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу по «зебре». ДТП произошло днем в среду, 3 августа, в Советском районе.

— 78-летний водитель за рулем автомобиля «Лада» двигался по проспекту Академика Лаврентьева. Напротив дома №1 он не предоставил преимущество в движение и сбил человека в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшим оказался 63-летний мужчина. Его доставили в больницу с различными травмами. На месте ДТП работает экипаж ДПС.

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