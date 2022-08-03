В Новосибирске «Лада» сбила 63-летнего мужчину на «зебре»

Мужчину с различными травмами доставили в больницу.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске «Лада» сбила 63-летнего мужчину, когда тот переходил дорогу по «зебре». ДТП произошло днем в среду, 3 августа, в Советском районе.
— 78-летний водитель за рулем автомобиля «Лада» двигался по проспекту Академика Лаврентьева. Напротив дома №1 он не предоставил преимущество в движение и сбил человека в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — рассказали в городском ГИБДД.
Пострадавшим оказался 63-летний мужчина. Его доставили в больницу с различными травмами. На месте ДТП работает экипаж ДПС.
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