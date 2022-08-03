Следователи проводят проверку после падения балки на рабочих в Новосибирске

СК начал проверку после инцидента с падением балки на рабочих в Новосибирске. Фото: Инцидент Новосибирск

В СК поделились подробностями инцидента с двумя рабочими, на которых упала балка перекрытия. По данному факту проводят доследственную проверку.

Напомним, ЧП произошло утром во вторник, 2 августа. Мужчины работали по адресу улица Добролюбова, дом №16.

- В Новосибирской области проводят доследственную проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью двум мужчинам при производстве строительных работ, - отметили в Следкоме.

В ходе проверки установили, что двое рабочих занимались демонтажем оконного проема. Внезапно на них упала бетонная плита. Рабочие получили травмы в виде переломов конечностей и бедренных костей.

- На данный момент пострадавшие находятся в реанимации. Их состояние оценивают как стабильно тяжелое, - добавили в СК.

Проверку проводят по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 216 УК РФ – «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске на двух рабочих упала балка.

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