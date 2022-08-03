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Происшествия3 августа 2022 9:07

В Кузбассе нашли труп женщины, исчезнувшей в 2003 году

Тело исследуют криминалисты
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Кузбассе нашли труп женщины, исчезнувшей в 2003 году.

В Кузбассе нашли труп женщины, исчезнувшей в 2003 году.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кемеровской области, в Мысках, нашли труп женщины. По данным СК, тело может принадлежать женщине, которая исчезла в 2003 году. Сейчас криминалисты проводят необходимые экспертизы.

– Проводится геномная экспертиза, подробностей пока нет, — рассказали корреспонденту Сибдепо в Следственном комитете Кемеровской области.

В СК добавили, что после всех процедур будет установлена точная причина гибели женщины.

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