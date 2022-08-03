В Кузбассе нашли труп женщины, исчезнувшей в 2003 году.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Кемеровской области, в Мысках, нашли труп женщины. По данным СК, тело может принадлежать женщине, которая исчезла в 2003 году. Сейчас криминалисты проводят необходимые экспертизы.
– Проводится геномная экспертиза, подробностей пока нет, — рассказали корреспонденту Сибдепо в Следственном комитете Кемеровской области.
В СК добавили, что после всех процедур будет установлена точная причина гибели женщины.
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