В Новосибирской области в результате ДТП пострадали подростки на мотоцикле. Фото: предоставлено Ренатой

В поселке Тулинский, который находится в составе Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района НСО, в результате аварии пострадали подростки на мотоцикле. Об этом КП-Новосибирск рассказала мама одного из мальчиков Рената.

По словам женщины, ДТП произошло 29 июля в 16:47. Водитель «Мерседеса» двигался по улице Центральная в попутном направлении.

- Водитель иномарки, не убедившись в безопасности движения и не посмотрев в зеркала, начал совершать поворот налево. При этом поворотник он включил в момент совершения маневра, а не заранее. Это и стало причиной ДТП, - отметила в беседе с КП-Новосибирск Рената. – Подростки всячески пытались уйти от столкновения. Но объехать остановившийся автомобиль им не удалось. Они зацепили переднее крыло с бампером и перелетели через авто.

Сибирячка сообщила, что подростки получили множественные травмы. Одного из них забрали в больницу.

- Мой сын отказался от медицинской помощи, он находился в шоковом состоянии, - пояснила Рената. – В ГАИ заявили, что виноваты дети. Якобы они шли на обгон. Ситуация была такая: мальчики ехали с карьера. В Тулинском они оказались случайно – после того, как заблудились в полях. Спустя некоторое время мальчики наконец-то оказались на дороге. Ехали слева от автомобиля ближе к середине дороги. Дело в том, что позади водителя «Мерседеса» ехала его супруга. Интервал между машинами был небольшой, поэтому дети не могли перестроиться. И когда иномарка начала поворачивать, им некуда было деться.

Сейчас женщина ищет свидетелей аварии. Тех, кто видел, что произошло в тот день на дороге, она попросила позвонить по номеру: 89831252180.

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