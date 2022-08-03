«Рвотные позывы были до вечера»: жительница Новосибирска чуть не проглотила дохлую муху, которая плавала в стакане с кофе

Напиток с мерзким сюрпризом сибирячка купила в известном гипермаркете. Фото: "Фламп".
Жительница Новосибирска хотела насладиться свежесваренным кофе, купленном в известном гипермаркете на Курчатова. Однако в горячем напитке она обнаружила муху. Девушка, кстати, прилично отпила из стакана. И каким-то чудом не проглотила дохлое насекомое.
– Рвотный рефлекс сохранился до вечера, – написала сибирячка на сайте «Фламп».
По словам покупательницы, деньги за кофе с сюрпризом ей вернули.
– Не знаю, больше жаль муху, которая сварилась в кофе, или меня, чуть не проглотившую ее, – добавила жительница Новосибирска.
Комментаторы разделили отвращение девушки:
– Фу… – кратко выразили чувство отвращения новосибирцы.
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