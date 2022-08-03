Минпромторг Новосибирской области организовал мониторинг цен на школьные товары. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области стартовала продажа школьных товаров. Весь август родители будут готовить детей к новому учебному году. В связи с этим региональный Минпромторг начал соответствующий мониторинг.

– Организовано проведение мониторинга цен на школьные принадлежности и соответствующих товарных запасов с привлечением специалистов управления федеральной антимонопольной службы по региону, – передает телеграм-канал «Новосибирь» слова заместителя министра Максима Останина.

Ранее «Комсомолка» писала, что жители Новосибирска потратят на сбор детей в школу примерно 54 тысячи рублей. В эту сумму входит необходимый для учебы набор электроники

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