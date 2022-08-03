Минпромторг Новосибирской области организовал мониторинг цен на школьные товары.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области стартовала продажа школьных товаров. Весь август родители будут готовить детей к новому учебному году. В связи с этим региональный Минпромторг начал соответствующий мониторинг.
– Организовано проведение мониторинга цен на школьные принадлежности и соответствующих товарных запасов с привлечением специалистов управления федеральной антимонопольной службы по региону, – передает телеграм-канал «Новосибирь» слова заместителя министра Максима Останина.
Ранее «Комсомолка» писала, что жители Новосибирска потратят на сбор детей в школу примерно 54 тысячи рублей. В эту сумму входит необходимый для учебы набор электроники
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер