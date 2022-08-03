В Новосибирской области сгорела иномарка

В Чановском районе Новосибирской области сгорел автомобиль. Фото: Чаны | Черный и Белый список

Недалеко от поселка Озеро-Карачи в Чановском районе Новосибирской области сгорел автомобиль. Об этом рассказали в группе «Чаны | Черный и Белый список» «ВКонтакте».

ЧП произошло 29 июля.

- Сгорел автомобиль марки «Тойота» 1987 года выпуска. По предварительным данным, причина пожара в том, что сухая растительность вспыхнула от выхлопной системы. Пламя распространилось по горючим материалам и охватило иномарку, - отметили в паблике.

На место прибыли пожарные. Но, судя по фото, спасти машину не удалось. «Тойота» сильно пострадала в огне.

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