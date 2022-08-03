В новосибирских магазинах больше всего воруют алкоголь и кофе

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

В понедельник в 12.32 экипаж ГБР-77 ГВАРДИИ задержал в Заельцовском районе женщину, похитившую из магазина несколько упаковок кофе и кошачий корм на сумму более чем 3 тысячи рублей. Оплатившая стоимость продуктового набора дама была отпущена.

Еще один кофеман был задержан бойцами ГБР-72 в 17.41 на улице Гоголя. Объектом неудавшейся кражи стали две банки растворимого кофе стоимостью 500 рублей каждая. Вор ранее уже попадал в объективы камер видеонаблюдения во время аналогичных хищений, ущерб которых превысил 6 тысяч рублей. Чтобы не отправляться в отделение полиции, мужчина сразу же заплатил за все украденное ранее.

Другое посягательство на кофе совершил молодой человек в Кировском районе в 20.38. Зайдя в продуктовый супермаркет, он приготовил себе большой стакан капучино и немедленно выпил его. Ничего не купив, парень решил покинуть магазин, но был задержан охранником Агентства Безопасности на выходе. Чтобы спокойно вернуться домой, кофеману все-таки пришлось рассчитаться за напиток.

С начала месяца бойцами ГБР и охранниками Агентства было пресечено свыше 10 хищений из магазинов города. В половине случаев задержанные ранее уже были замечены в кражах, трое из них были переданы сотрудникам полиции.