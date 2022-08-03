В Новосибирской области за первое полугодие 2022 года выявили 15 финансовых нелегалов

За шесть месяцев 2022 года в Новосибирской области выявили 15 финансовых нелегалов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
За шесть месяцев 2022 года в Новосибирской области выявили 15 финансовых нелегалов. Об этом сообщили в Банке России.
Как уточнили в публикации, пять из них – это нелегальные кредиторы. Остальные семь – организации, которые незаконно использовали в своем названии слова «микрокредитная компания» или «ломбард».
Также выявили три финансовые пирамиды. Их организаторы прибегали к различным мошенническим схемам.
- В одном случае мошенник в своем населенном пункте организовал пирамиду. Действовал он в одиночку. Собирал с односельчан деньги для инвестирования, - рассказали в банке. - Две организации — интернет-проект и псевдоинвестиционная компания. Они предлагали вложить деньги в сверхдоходные активы.
Всего на территории Сибири за шесть месяцев 2022 года выявили 81 нелегального участника финансового рынка.
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