В Новосибирской области заболеваемость ковидом среди школьников выросла на 40 % . Фото: Минздрав НСО,

В Новосибирской области заболеваемость коронавирусом среди школьников увеличилась на 40%. В целом число больных ковидом в регионе выросло на 20 %. Об этом сообщает Минздрав НСО.

В Минздраве уверены, чтобы остановить рост числа заражённых коронавирусом жителям региона нужно активно вакцинироваться, а также ревакцинироваться. Замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина проверила, готовы ли поликлиники города к увеличению количества желающих поставить прививку.

– В последние две недели у нас наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора на территории рост, в целом, на 20%. А среди детей школьного возраста – более чем на 40%. Поэтому, конечно, вопрос вакцинации сегодня становится очень актуальным. Вакцина – самый надежный и эффективный метод профилактики любых инфекционных заболеваний, – уверена замминистра.

В Минздраве добавили, что в городских и областных поликлиниках есть запас препаратов, необходимый для вакцинации населения. В том числе в наличии вакцина «Спутник М». Её ставят подросткам в возрасте от 12 до 17 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber