Под Новосибирском пропал голубоглазый пенсионер в бордовых галошах, гостивший у родственников

У мужчины есть проблемы с памятью. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В рабочем поселке Ордынское под Новосибирском ищут Шкуропата Анатолия Сергеевича. О местонахождении 75-летнего пенсионера неизвестно со 2 августа.

– Мужчина ушел из дома, когда родные разъехались по делам. Домой не вернулся. Есть проблемы со здоровьем, с памятью. Никуда не собирался уходить. Его телефон остался дома. Родные забили тревогу, обратились за помощью. В Ордынском находился в гостях. Сам проживает в Новосибирске. Распространение информации идет как на город, так и на Ордынский район, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 165-167 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Был одет в коричневую рубашку в белую клетку с длинным рукавом, серые штаны, бордовые галоши и зелёную кепку.

Если вам известно местонахождение Анатолия Сергеевича, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber