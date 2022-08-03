Суд смягчил наказание новосибирцу, призывавшему в соцсетях к терроризму. Фото: другой источник.

В Новосибирской области суд вынес более мягкий, чем предусматривают санкции статьи, приговор мужчине за призывы к терроризму и экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

– Мужчина 1987 г.р. опубликовал комментарии, содержащие призывы к терроризму, в социальной сети «ВКонтакте» под новостью о совершении в мае 2019 года массового убийства более 50 мусульман в одной из мечетей Новой Зеландии. Экспертиза подтвердила, что высказывания гражданина содержат призывы к терроризму, его оправдание, призывы к экстремистской деятельности, а также признаки психологического воздействия на публику, – уточнили в ведомстве.

Новосибирец раскаялся в содеянном и признал вину. Кроме того, на личной станице во «ВКонтакте» тот, что ранее призывал к терроризму, публично попросил прощения за преступление. Все это суд счел смягчающим обстоятельством по делу.

– 1-й Восточный окружной военный суд признал новосибирца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) и ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к экстремистской деятельности с использованием сети Интернет), – добавили в УФСБ.

Однако наказание мужчине назначили, применив статью 64 УК РФ. Она предусматривает назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление. Так, новосибирца суд оштрафовал на 400 тысяч рублей.

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