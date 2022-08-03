В новосибирском карьере захлебнулась 11-летняя девочка. Фото: МАСС.

В новосибирском карьере у жилмассива «Юго-Западный» захлебнулась и чуть не утонула 11-летняя девочка. Произошло это в 10 метрах от берега 2 августа днем. Ребёнка заметил и вытащил из воды мужчина, который находился рядом с ней. К нему сразу же подбежали дежурившие на котловане матросы-спасатели МАСС.

– Они оказали девочке первую помощь и вызвали бригаду врачей скорой помощи. Ребёнка передали оперативно прибывшей бригаде врачей скорой помощи, – уточнили в сообщении службы МАСС.

Информация о состоянии захлебнувшейся девочки уточняется.

В МАСС напомнили, что детей ни в коем случаем нельзя оставлять в воде и у воды без присмотра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber