В новосибирском карьере захлебнулась 11-летняя девочка. Фото: МАСС.
В новосибирском карьере у жилмассива «Юго-Западный» захлебнулась и чуть не утонула 11-летняя девочка. Произошло это в 10 метрах от берега 2 августа днем. Ребёнка заметил и вытащил из воды мужчина, который находился рядом с ней. К нему сразу же подбежали дежурившие на котловане матросы-спасатели МАСС.
– Они оказали девочке первую помощь и вызвали бригаду врачей скорой помощи. Ребёнка передали оперативно прибывшей бригаде врачей скорой помощи, – уточнили в сообщении службы МАСС.
Информация о состоянии захлебнувшейся девочки уточняется.
В МАСС напомнили, что детей ни в коем случаем нельзя оставлять в воде и у воды без присмотра.
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