В Новосибирске после стрельбы возле детской площадки возбудили уголовное дело о хулиганстве

В Новосибирске возбудили уголовное дело после стрельбы возле детской площадки. Фото: Данил.

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как пьяные взрослые начали палить из пистолета в воздух, чтобы прогнать 10-летних детей с лавочки. Один из ребят признался, что к его голове приставляли оружие.

– Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), – рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

По этой статье нарушителям грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее очевидец рассказал КП-Новосибирск, что мужчина выстрелил минимум 7 раз, чтобы «подурачиться». Полицейские задержали подозреваемого и забрали у него шумовой пистолет.

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