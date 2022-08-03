В Новосибирской области 889 выпускников подали апелляции на результаты ЕГЭ

В Новосибирской области из-за апелляции у 7 выпускников снизили баллы по профильной математике и химии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Новосибирской области 889 выпускников остались недовольны результатами ЕГЭ. У семи человек обнаружили дополнительные ошибки и снизили баллы. Об этом КП-Новосибирск рассказал замдиректора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.

– Рассмотрены были все апелляции, но удовлетворено только 231. По ним произошло изменение баллов у участника ЕГЭ: у 208 баллы увеличились, у 7 – понизились, у 16 не изменились, хотя были найдены технические ошибки, но они не повлияли на изменение балла, – сообщил КП-Новосибирск Сергей Кондратьев.

Больше всего выпускники остались недовольны результатами ЕГЭ по профильной математике. По этому предмету подали 236 заявлений. Из них в 3 случаях будущие студенты потеряли баллы. Также из-за пропущенных ранее ошибок снизили баллы по химии у 4 выпускников.

Напомним, ранее стало известно, что в Новосибирской области 84 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов.

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