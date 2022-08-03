«Вот такое вот уродство!»: Жительница Новосибирска пожаловалась на кривой маникюр, сделанный топ-мастером в салоне

Жительнице Новосибирска в салоне сделали кривые ногти почти за 2 тысячи рублей. Фото: "Фламп".

В Новосибирске в студии маникюра и педикюра на улице Кошурникова девушке сделали кривой и некрасивый маникюр. За отвратительную процедуру она заплатила 1850 рублей. Возмущенная сибиряка написала об этом на сайте «Фламп».

– Записалась к TOP-мастеру на снятие старого гель лак, аппаратный маникюр, френч. Вот результат: благодаря тому, что нейтральный цвет, ям не видно. Камера не передаёт такое вот уродство! Был на месте управляющая или директор. Она посмотрела и ничего не сказала, – рассказала сибирячка.

По словам девушки, на некоторых ногтях мастер не до конца сняла предыдущий черный гель-лак. На фото, которыми сопроводила пост клиентка, видно, что ногти ей сделали явно кривые, неаккуратные.

– Про качество самого маникюра и покрытия под кутикулу вообще молчу! Мне сделали скидку, спасибо и с вычетом скидки 1850р, – добавила девушка.

Комментаторов увиденное возмутило. Они удивились, почему девушка заплатила такую сумму за это безобразие.

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