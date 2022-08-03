Пробки в Новосибирске 3 августа 2022 года: сложно проехать по улице Станиславского

Рассказываем про пробки в Новосибирске 3 августа 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 3 августа 2022 года: сложно проехать по улице Станиславского. Затруднено движение по улицам Котовского и Ватутина. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Немировича-Данченко, Титова и Троллейной. Заторы на площади Лыщинского и Октябрьском мосту.

На правом берегу сложно проехать по улицам Большевистской, Татьяны Снежиной, Никитина, Кирова и Добролюбова.

Уровень пробок на утро 3 августа 2022 года в Новосибирске достиг 3-х баллов.

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