Новосибирские волонтеры спасли кота, упавшего с пятого этажа

В Новосибирске волонтеры спасли кота, выпавшего с пятого этажа. Фото: предоставлено волонтерами

В Новосибирске волонтеры спасли кота, выпавшего с пятого этажа. Произошло ЧП еще в мае этого года. Покалеченное животное подобрали на улице очевидцы. Очевидцы жуткого происшествия пытались разыскать хозяина кота, но тот дал о себе знать только когда его питомца уже выхаживали в ветклинике.

— Нам несколько раз мне и волонтерам звонил какой-то нетрезвый мужчина, представлявшийся хозяином кота. О том, что случилось, он толком рассказать не смог, путался в показаниях. При этом, до нас он дозвонился только когда мы уже оплатили большую часть лечения. Когда мы ему озвучили эту сумму, звонить он перестал. А котик, которого мы назвали Алешей, в тот момент еще был на грани жизни и смерти, — рассказала КП-Новосибирск Лера Иванова — одна из девушек, помогавших волонтерам в спасении кота.

Первые пять дней Алеша лежал в стационаре под наблюдением врачей — его состояние было очень нестабильным. Но, к счастью, вскоре котик пошел на поправку. Чуть позже ему сделали последнюю операцию на лапу. После этого прошло почти два месяца и сейчас Алеша уже чувствует себя хорошо. Зоозащитники ищут ему новый дом.

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