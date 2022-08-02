Слепой дзюдоист из Новосибирска взял бронзу на чемпионате России

Новосибирский дзюдоист Андрей Дьяков (второй справа) завоевал бронзовую медаль на чемпионате России (спорт слепых). Фото: Новосибирская областная федерация дзюдо

Новосибирский дзюдоист Андрей Дьяков завоевал бронзовую медаль на чемпионате России (спорт слепых). Молодой человек не видит с рождения и тренируется в Новосибирском центре высшего спортивного мастерства.

— Поздравляем Андрея и его тренеров Алексея Лопатнева и Михаила Айтеева! — сообщили в Новосибирской областной федерации дзюдо.

Проходил финальный этап соревнований 26 июля в Москве. В них участвовало около сотни человек из разных регионов страны. Как женщины, так и мужчины в разных весовых категориях.

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