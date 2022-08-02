В Новосибирской области на ремонт дорог направили более 35 миллиардов рублей

В Новосибирской области за пять лет отремонтировали, реконструировали и построили 960 километров дорог. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области за пять лет отремонтировали, реконструировали и построили 960 километров дорог. Также установлено почти 100 светофоров и более 10, 5 тысяч дорожных знаков, 20 километров освещения

— С 2017 года на эти цели было выделено более 35 миллиардов рублей. В 2022 году финансирование составляет 9, 84 миллиардов рублей, — сообщили в правительстве региона.

В этом году работы ведутся на 107 дорожных объектах. На 27 из них работы уже завершены, 10 — введены в эксплуатацию.

Напомним, в Новосибирске с начала августа также приступили к ремонту Октябрьского моста. Конструкцию 1955 года постройки будут ремонтировать больше двух лет за 2, 2 миллиарда рублей. Там планируется заменить дорожное покрытие, ограждения, освещение и систему водоотвода. А также разобрать проход для пешеходов.

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